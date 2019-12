Vercauteren berustend: "Er zijn ook een paar lichtpunten"

We gaan vrijdag geen voorbeschouwende persconferentie van Frank Vercauteren op Genk krijgen. Dat was was woensdag al beslist omdat het te kort dag was na de bekermatch. Maar we durven beweren dat Vercauteren toch niet veel zin ging gehad hebben.

Zeker als we op zijn cynische uitspraken voortgaan na de wedstrijd tegen Club Brugge

Gelooft u nog in play-off 1? "Waarom? Valt daar nog iets in te winnen?"

Rekent u op de terugkeer van enkele geblesseerden? "Heb jij me soms een glazen bol?"

"So be it!" Dat stond in die open brief van Anderlecht. En zo zal het dus zijn. Anderlecht heeft enkel nog een waterkansje om zich te plaatsen voor play-off 1. "We moeten van match tot match leven. Zolang het mathematisch mogelijk is, moet je blijven geloven. Maar we moeten er ons bij neerleggen: elke match zal moeilijk zijn voor ons."

Uiteraard, want iedereen ruikt een unieke kans om paars-wit bepaalde zaken betaald te zetten. "Er zijn ook een paar lichtpunten: Kompany speelde 90 minuten, Chadli een halfuur. Dat is ook een stap verder in het proces. Hopelijk kunnen we daar morgen de positieve conclusies uit trekken."

"We hebben maar 35 minuten het evenwicht kunnen vinden. Na die tweede goal ging het licht uit. We hadden geen reactie meer en Club controleerde de match."