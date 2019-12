Nieuwe Limburgse profclub mét fonkelnieuw stadion en 1A-ambities in de maak?

Is Limburg binnenkort een profclub rijker? Er zijn alleszins plannen in die richting.

Volgens Het Nieuwsblad is er de afgelopen weken al op lokaal en provinciaal vlak een ambitieus plan op tafel gelegd. In de buurt Ham zou een (CO2-neutraal) stadion met tienduizend zitjes en uitzicht op het Albertkanaal moeten verrijzen.

De eerste concepttekening van het stadion wijst op een zogenaamde hoefijzervorm, waardoor de supporters via de open zijde zicht hebben op het water en de locatie van het stadion benadrukt wordt. De kostprijs van het project zou zo’n 25 miljoen euro bedragen.

Maar nog belangrijker: welke club gaat in dit stadion voetballen? De meest logische piste is op dit moment THES Sport: de club uit Tessenderlo die momenteel in eerste amateur uitkomt.

“Ik ontken deze plannen niet, maar het is nog veel te voorbarig om hierover in detail te treden”, vertelde voorzitter Wendy De Wit aan de krant. “Momenteel gaat het onze club voor de wind, we zijn op korte tijd snel gegroeid.”

“Maar we zitten ook al even aan ons plafond op de huidige locatie. Het is logisch dat je als bestuur naar oplossingen zoekt om als club te kunnen groeien in de toekomst. Daarvoor bewandelen we verschillende pistes, het plan voor dat open stadion aan het Albertkanaal is daar één van.”

Het is ook best mogelijk dat een fusieclub bestaande uit verschillende clubs uit de regio West-Limburg en de Kempen in het nieuwe stadion gaat spelen. Er zijn duidelijk nog heel wat hindernissen te overwinnen en knopen door te hakken, maar er zijn alvast plannen om het Limuburgse voetbal een boost te geven.