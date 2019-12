Clement heeft al heel wat matchen in het Astridpark meegemaakt, maar... "Nog nooit zo"

Hoeveel wedstrijden zou Philippe Clement al gespeeld hebben in het Astridpark? Club Brugge kon er tien jaar niet winnen, maar die periode is duidelijk voorbij.

Je kon er niet omheen: Club speelde Anderlecht bij momenten van de mat. "Tuurlijk is dit een duidelijke overwinning. En verdiend! Zonder een sterke Van Crombrugge had de score hier veel hoger kunnen oplopen. Mijn spelers blijven groeien. Dat is ook wat we eisen", aldus Clement.

Het gaat allemaal als vanzelf voor Club in België. "Of ik geschrokken ben van hoe makkelijk het ging? Ik zal het zo zeggen: ik heb dit nog nooit meegemaakt hier. We wisten dat Anderlecht niet zijn beste periode kende, maar een gewond dier is gevaarlijk. We hebben gewoon ons eigen spel gespeeld."