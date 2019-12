Bölöni speelt onwetendheid zelve over bekerloting, maar is wel op zijn hoede

Na kleppers als Genk en Standard heeft Antwerp nu een iets gunstigere loting voor de halve finale van de Beker van België. Met Kortrijk treft het de laagst genoteerde club die nog actief is in de Croky Cup.

"Wie hebben we geloot? Kortrijk zegt u?" speelde Laszlo Bölöni de onwetendheid zelve. Wees maar gerust dat hij het wel wist. Én dat hij opgelucht was, want met landskampioen Genk en Standard had de Great Old het niet getroffen bij de vorige lotingen.

"In de beker heb ik het liever niet op voorhand over de tegenstanders. Nu zijn we op het eerste zicht favoriet, maar de beker is een competitie vol verrassingen (klopt ietwat bijgelovig op de tafel, nvdr.)", ging hij verder. Al moest hij wel toegeven dat hij Kortrijk boven Club Brugge verkoos als tegenstander. "We zullen het er na de match nog eens over hebben", lachte hij.