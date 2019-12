Opnieuw heel wat cruciale wedstrijden op het programma in 1B dit weekend

Lommel SK en Beerschot openen vanavond de zesde speeldag van de tweede periode in 1B. Voor beide ploegen is het meteen een cruciale wedstrijd, want ze kunnen allebei om verschillende redenen een zeer goede zaak doen in het klassement.

Lommel kan een enorme zaak doen als ze thuis zouden winnen van Beerschot. Mits een overwinning stijgen ze naar de tweede plaats in de tweede periode en klimmen ze over Roeselare uit de degradatiezone in het algemeen klassement. Beerschot is voorlopig de fiere leider in de tweede periode en ze zouden zelfs 6 punten kunnen uitlopen als ze winnen vanavond.

Zaterdag staan met Roeselare - Union en OHL - Virton ook twee belangrijke wedstrijden op het programma. Roeselare en Union delen voorlopig de tweede plaats in het klassement en de winnaar van deze wedstrijd doet een uitstekende zaak in de strijd om de laatste periodetitel.

OHL heeft ook een overwinning nodig als ze in het spoor van Beerschot willen blijven. Ze hebben de eerste periodetitel natuurlijk al te pakken, maar OHL zou maar al te graag de tweede periodetitel ook pakken. Zo zouden er geen finalewedstrijden zijn.

De laatste match van het weekend staat op zondag gepland. Sporting Lokeren speelt dan thuis tegen Westerlo. Voor de thuisploeg is het opnieuw een zeer belangrijke wedstrijd, want als ze nog eens zouden verliezen, lijkt de kans klein dat ze nog uit de gevarenzone kunnen komen. Vorig weekend tegen Union heeft de club misschien vertrouwen gegeven. Bij Westerlo loopt het in de tweede periode niet zo goed (4 op 15) en zij zullen er dus ook alles aan willen doen om hun tweede overwinning te pakken in deze periode.