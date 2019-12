De Boeck: "Aanvoerder zei dat er 'niet gevoetbald zou worden' als ik een Nigeriaan opstelde.... Ik deed het toch en we verloren met 7-0"

Glen de Boeck vertelde op Play Sports een opmerkelijk verhaal over zijn periode in Nederland. In 2011 was hij er coach van VVV-Venlo.

“De Nigerianen zeiden dat hun kapitein hen discrimineerde en spelers tegen hen opzette. Dat was destijds Marcel Meeuwis.” “Ik riep hem bij mij en vroeg wat dat te betekenen had. Hij antwoordde doodleuk: als er vanavond één Nigeriaan op het veld komt, wordt er niet gevoetbald. Ik wist niet wat ik hoorde.” “Ik stelde er uiteindelijk toch twee op. We verloren die avond met 7-0 van Heracles Almelo. Twee of drie spelers lieten het gewoon lopen. Gewoon omdat die Nigerianen speelden.”