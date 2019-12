Hugo Broos reageert op open brief Anderlecht en duidt op groot verschil met Club Brugge: "Te laat"

Hugo Broos heeft sinds zijn episode bij KV Oostende nog geen nieuwe job, al begint het opnieuw te kriebelen. Als ex-coryfee van RSC Anderlecht had hij ook over zijn paars-wit wel een en ander te vertellen.

Met name de open brief die ze bij RSC Anderlecht enkele dagen geleden lanceerden blijft maar over de tongen gaan.

"In mijn tijd was het niet nodig om open brieven te schrijven. Hadden ze dit willen doen, dan hadden ze dat volgens mij al veel eerder moeten doen", aldus Broos bij Sporza.

Te laat

"Nu lijkt het als een laatste reddingsboei om alle kritieken wat te minimaliseren, en dat vind ik spijtig. Hadden ze dit aan het begin van het seizoen gedaan, zou iedereen meer begrip gehad hebben."

Wat Anderlecht moet doen? "De jongeren hebben talent, maar als je echt doorgaat gaan er toch een paar moeten afvallen en dus moet er gezocht worden naar echte kwaliteit. Bij Club Brugge hebben ze zich altijd aan hun visie gehouden, bij Anderlecht is het wat meer van visie veranderen heb ik de indruk."