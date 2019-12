Geprikkelde Wouter Vrancken: "Moet ik aan spelers vragen tegen wie ze een kans willen krijgen?"

Na de recente 1 op 12 maakt KV Mechelen voor het eerst sinds lang kennis met een dip. De troepen van Wouter Vrancken nemen het vrijdag in de laatste thuiswedstrijd van 2019 op tegen KV Oostende, dat vorige week een schitterende zaak deed in de strijd om het behoud.

"Het is voor sommigen fysiek en mentaal een zwaar jaar geweest. Maar met onze brede kern zijn dit promblemen die we moeten kunnen oplossen", aldus Vrancken in het Nieuwsblad. "Voor spelers die een tijdje op de bank beland zijn is het onvoldoende om te zeggen dat ze moeten spelen. Ze moeten het op het veld bewijzen als de kans zich voordoet."

Sneer naar Hairemans

Geoffry Hairemans kreeg op bezoek bij Club nog eens een basisplaats, net als Vanlerberghe en Bijker. De Antwerpenaar speelde een moeilijke wedstrijd, maar krijgt mogelijk tegen KV Oostende een nieuwe kans. Trainer Vrancken was niet opgezet met de woorden van Hairemans, die zei dat het 'moeilijk was om zich te tonen tegen een ploeg als Brugge.'

"Wat moet ik dan doen? Moet ik vooraf aan al mijn spelers vragen tegen welke ploeg ze een kans willen krijgen? Als ze in de ploeg willen staan, moeten ze de kansen benutten, ook al is het tegen een moeilijke tegenstander of als ze zelf een mindere dag hebben. Ik wil aan hun lichaamstaal zien dat ze ervoor gaan", besluit de T1 van Malinwa.