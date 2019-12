KV Oostende woest om één fase: "Zij zijn weer de enigen die het niet hebben gezien" & "Doellijntechnologie AUB"

De 1-0 nederlaag kwam hard aan bij de spelers en de trainer van Oostende. Ze voelden zich verongelijkt, want ze vonden dat Sylla een geldig doelpunt werd ontnomen.

Bij 1-0 leek KV Oostende gelijk te maken via een kopbal van Sylla, maar Thoelen redde op of achter de doellijn. Daarover gaat de discussie. De scheidsrechter en de lijnrechter gaven geen doelpunten de VAR kwam niet tussenbeide, tot grote woede van de kustploeg.

"Naar mijn gevoel was de bal binnen. Thoelen stond ver achter de lijn en stopte de bal iets voor hem. Volgens mij grijpt de VAR niet in omdat hij niet 100% zeker kan zijn bij deze fase. Daarom zou doellijntechnologie hier van pas zijn gekomen", was de nuchtere kijk van Wout Faes.

Niet grondig bekeken

Al stoorde hij er zich wel aan dat de beslissing zo snel werd genomen. "Dat is wat mij het meeste frustreert. Als ze die fase grondig willen beoordelen, dan moet het langer duren. En dat is niet gebeurd", betreurde de verdediger de gang van zaken.

Ook zijn coach was niet te spreken over de bewust fase. "Deze match had op 1-1 moeten eindigen. Wij scoorden, maar iemand (de ref, nvdr.) zag het niet en vroeg ook niet om hulp (van de VAR, nvdr.). Die bal was duidelijk over de lijn. De enige mensen die het niet hebben gezien waren de ref en zijn assistent", maakte Kare Ingebrigtsen zich boos na de match.