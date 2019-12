Binnenkort een exotische transfer voor Dion Cools? "Hij mag altijd bij ons aankloppen"

Zondagnamiddag gaat Club Brugge op bezoek bij AA Gent, maar in de selectie is er opnieuw geen plaats voor Dion Cools. De rechtsback is compleet overbodig en lijkt in januari te zullen vertrekken.

In Maleisië -Cools heeft een Maleisische moeder- worden de prestaties van de rechtsback op de voet gevolgd. De voorzitter van de Maleisische topclub Darul Ta'zim verwacht geen stunttransfer al hoopt hij dat het toch kan in de toekomst. Dat vertelde hij in de New Straits Times. "Ik hoop dat Dion voorlopig in België blijft spelen", laat voorzitter Tunku Ismail weten. "Het zou hem goed doen als hij daar zou blijven en meer aandacht kan krijgen door in hun competitie te spelen. Maar onze deur zal altijd openstaan voor Dion."





