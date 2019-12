Mourinho geeft hint naar wat probleem met Vertonghen is: "Zo wordt het moeilijk"

Het zit wat scheef tussen Jan Vertonghen en zijn entourage en Tottenham. Volgens José Mourinho doet het management van de Rode Duivel te moeilijk bij het onderhandelen over een nieuw contract.

Vertonghen wordt vertegenwoordigd door A-Group, de makelaarsgroep rond Tom De Mul. Mourinho liet op zijn persconferentie vrijdag duidelijk weten dat hij niet blij is met hoe de onderhandelingen verlopen.

Tottenham wil zijn contract nochtans openbreken en met een jaar verlengen. "Een speler tekent een contract wanneer de club dat wil - ik ben de club, mister Levy is de club. Wanneer de speler dat wil. Wanneer de familie dat wil. Wanneer de agent dat wil. Als een van de partijen dwars ligt, wordt het moeilijk om een akkoord te bereiken. Tenzij de speler van agent verandert en een zaakwaarnemer neemt die wel mee wil werken", noteerde HLN uit de mond van The Special One.