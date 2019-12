Anderlecht geeft selectie vrij voor belangrijke wedstrijd: Nieuwe belofte is erbij, geen plaats voor twee doelmannen

Zondagavond speelt RSC Anderlecht een bijzonder belangrijke wedstrijd tegen landskampioen Racing Genk. Beide teams hebben de drie punten absoluut nodig met het oog op Play-Off I.

Coach Frank Vercauteren liet voor RSC Anderlecht intussen weten op wie hij zal rekenen. Killian Sardella had de voorbije weken last van wat kwaaltjes, maar is fit en zit dus in de selectie. Verder is er ook plaats voor de jonge Rik Vercauteren. Doelmannen Thomas Didillon en Frank Boeckx zijn er niet bij.

Anderlech staat momenteel tiende in de stand met een achterstand van vijf punten op Racing Genk. De Limburgers kunnen mits een overwinning wel naast de huidige nummer zes SV Zulte Waregem komen. Essevee verloor zaterdagavond met 2-0 op het veld van Cercle Brugge.

Selectie

Adrien Trebel, Albert Sambi Lokonga, Alexandru Chipciu, Alexis Saelemaekers, Davy Roef, Derrick Luckassen, Edo Kayembe, Elias Cobbaut Hendrik Van Crombrugge, Isaac Kiese Thelin, Jeremy Doku, Kemar Roofe, Killian Sardella, Luka Adzic, Marco Kana, Michel Vlap, Nacer Chadli, Peter Zulj, Rik Vercauteren, Vincent Kompany, Yevhenii Makarenko