🎥 Fenomenale Lukaku scoort twee keer, geeft assist én gunt zeventienjarige spitsbroer penalty bij eerste basisplaats

Lukaku maakte de eerste en de vierde treffer. Zijn tweede was een weergaloze treffer. Tussendoor gaf hij de assist voor de 2-0 van Roberto Gagliardini. Op het uur liet hij Sebastiano Esposito een strafschop nemen.

In afwezigheid van Lautaro Martinez startte de zeventienjarige Italiaan naast Big Rom in de spits. Hij scoorde zo meteen bij zijn competitiedebuut.

At the age of 17 years and 172 days, Sebastiano #Esposito is the youngest player to start for Inter in a @SerieA_EN match in the 21st Century.



