Luciano D'Onofrio meent dat een Antwerp-speler de Gouden Schoen moet winnen: "Je kan toch niet om hem heen?"

Luciano D'Onofrio is de architect achter het succesverhaal van Antwerp. De sportief directeur haalde een hoop klassespelers naar de Bosuil. Binnen twee jaar wil hij pas echt de strijd om de titel aangaan.

Tot dan wil hij zijn sleutelspelers houden. En wie is er meer sleutelspeler dan Dieumerci Mbokani? “Mbokani blijft in januari zeker bij ons. We gaan hem op het einde van het seizoen weer proberen te verlengen. Wij willen dat hij blijft, hij wil blijven", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Over Mbokani kan er niet genoeg geschreven worden. Hij is een natuurfenomeen. “Hij is nog beter geworden. Hij voelt de wedstrijden perfect aan en heeft aan maturiteit gewonnen. Hij kent zijn lichaam perfect en zijn leven is in evenwicht. Voor mij is er geen twijfel: hij moet de Gouden Schoen winnen."

"Mbokani is de grote favoriet. Met wat hij vorig seizoen in de play-offs liet zien en nu is hij topschutter. Wat hij wekelijks laat zien, zie je niet veel op de Belgische velden. De intelligentie, zijn doorzicht, zijn opportunisme. Het maakt van hem de beste speler in onze competitie. Je kan er toch niet omheen?”