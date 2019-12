Anderlecht start gesprekken over samenwerking met ex-speler en zijn Afrikaanse academie

Anderlecht denkt eraan een nieuwe samenwerking met een opleidingsacademy op poten te zetten. Het was niet direct toevallig dat Nii Lamptey zondagavond aanwezig was in het Lotto Park. Achteraf stond er nog een vergadering gepland met het clubbestuur.

Lamptey verdedigde van 1990 tot 1994 de kleuren van Anderlecht. De bijzonder technische middenvelder belandde dankzij Stephen Keshi bij de Brusselaars en de rest is geschiedenis. De 45-jarige Lamptey keerde dit weekend terug naar zijn ex-club en daar stonden gesprekken op het programma. De nu 45-jarige Lamptey hoopt dat Anderlecht geïnteresseerd is in een samenwerking en meent enkele jeugdspelers voor hen te hebben vanuit zijn Glow-lamp International School. Die richtte hij op om jeugdspelers betere kansen te geven dan hij ooit had. Nu denkt hij ermee Anderlecht aan jonge talenten te kunnen helpen. Veel talent Bij paars-wit hebben ze alvast oren naar het project. Zondagavond zat Lamptey samen met Michael Verschueren om de details uit te leggen. Zo is er ook sprake van een Anderlecht Academy in Ghana, waarvoor Anderlecht ook expertise, opleidingen en coaches zou kunnen leveren. Lamptey beweert dat er heel wat talent zit, waar paars-wit dan de eerste keuze uit zou hebben.