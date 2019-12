Club nu al zeker als leider de winterstop in, maar Dennis heeft duidelijke mening voor clash met Gent

Club Brugge is al zeker dat het 2019 op de eerste plaats zal afsluiten. Maar met een zege op bezoek bij KAA Gent kan het de titelambities nog eens wat extra kracht bijzetten. Al weten ze bij blauw-zwart ook wel dat het niet makkelijk zal worden.

"Het seizoen is nog heel lang. We sluiten 2019 af op de eerste plaats, dat is een goede zaak. Maar na Nieuwjaar begint het eigenlijk pas echt en in de play-offs kan alles nog gebeuren. Dat hebben we in het verleden ook al gezien", beseft Emmanuel Dennis.

Doelen

"AA Gent heeft geen midweekwedstrijd gehad met de Beker van België. Dat wordt dan zeker ook een lastige wedstrijd op zondag. We willen onze doelen bewerkstelligen, maar dan zullen we op ons best moeten zijn in Gent."

De Buffalo's hebben een geweldige thuisreputatie te verdedigen dit seizoen en willen dan ook graag de drie punten thuishouden tegen Club Brugge. De kloof tussen beide ploegen is voorlopig tien punten, voor beide teams staat er dan ook een en ander op het spel.

Wat mogen we verwachten? Club Brugge is lichtjes favoriet bij de bookmakers, maar het lijkt sowieso een spannende strijd te gaan worden.