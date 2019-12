Dit is ons Team van de Week in 1B!

Ook dit seizoen gaan we zoals steeds op zoek naar een team van de week. Ook in 1B, jawel! En dus ook in de tweede periode!

Doel Op speeldag 6 van de tweede periode kozen we in doel voor Anthony Moris, die Virton prima wist te helpen en zo de Luxemburgers opnieuw helemaal op weg zet naar een mogelijke promotie. Verdediging Veel flankverdedigers die hun ding deden. Sylla (Virton) en Khammas (Lommel) halen het net niet, dat deden Van Den Bogaert (Westerlo) en Jordanov (Virton) met hun rushes wél. Diaby was opnieuw een lichtpuntje in een verder erg donker Lokeren. Middenveld Op het middenveld waren Mvuemba en Claes heel erg goed voor hun respectievelijke teams, terwijl Thordarson een beetje de personificatie van de revival van Lommel mag genoemd worden - hij was opnieuw dé eerste aanjager en een prima verdeler. Aanval Op de flanken kiezen we voor Sanyang - een absolute topper van Lommel die dolde met de verdediging van Beerschot - en Abrahams, goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Vetokele (2 goals) en Joachim (1 goal) staan dan weer diep in de spits. Dat levert dan onderstaand elftal op: