Rampzalige weken voor Standard en de spelers snakken naar de winterstop

Standard moest winnen tegen Waasland-Beveren na twee opeenvolgende gelijke spelen in de competitie, de uitschakeling uit de beker en Europa. Met tien man kwam het voor tegen de Waaslanders, om de zege en een punt vervolgens weer uit handen te geven. Tijd voor rust bij de Rouches.

De vermoeidheid slaat toe bij Standard. Dat is ook wat Aleksandar Boljevic na de match aangaf. "We zijn moe na die vele wedstrijden. Er zijn veel afwezigen door schorsing of door blessure, maar zo gaat het nu eenmaal. Het ontbrak ons de laatste vier matchen aan geluk, maar we moeten blijven gaan", was hij gelaten na de match.

Donderdag nemen de Luikenaars het nog op tegen KAA Gent en daarna is er tijd voor rust. "We kijken uit naar de zeven vrije dagen en naar de winterbreak. Maar eerst is er nog de match tegen Gent. Die is nog belangrijk, want we willen het jaar met een goed gevoel afsluiten", besloot Boljevic.