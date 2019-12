Cristiano Ronaldo waarschuwde Romelu Lukaku er al voor: "Italië is Engeland niet"

De Serie A is voor een goalgetter zonder twijfel één van de moeitlijkste competities. Zoals het zeer vlot liep bij Real Madrid kent Cristiano Ronaldo nu vooral "magere jaren" naar zijn normen met tien doelpunten in veertien wedstrijden. Al is dat heel relatief uiteraard.

Cristiano Ronaldo liet eerder al verstaan dat de Italiaanse competitie de moeilijkste is voor aanvallers. De Portugese ster heeft dat ook aan Romelu Lukaku laten weten naar aanleiding van de topper tussen Juventus en Inter in oktober (1-2 voor Juve).

"Hij vertelde mij dat de Serie A de moeilijkste competitie was om als aanvaller iets te betekenen", vertelde Romelu Lukaku aan New York Times. "Hij zei dat hij overal doelpunten kon scoren, maar dat Italië toch het moelijkste is. En als Cristiano Ronaldo dat al zegt dan mag je dat voor waarheid aannemen."

Lukaku bevestigt die analyse ook twee maanden later. "Het is moeilijker dan in Engeland. Het voetbal daar is intenser, maar hier draait alles om tactiek", legt Big Rom uit.