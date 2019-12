Wedstrijd tegen Sint-Truiden bewees het nogmaals: Antwerp heeft Mbokani nodig om rol van betekenis te spelen in play-off 1

Antwerp pakte zondag in de extra tijd een punt tegen Sint-Truiden. Lior Refaelov zette een elfmeter om.

Dieumerci Mbokani ontbrak door een gele schorsing, waardoor Zinho Gano voor het eerst dit seizoen aan de wedstrijd mocht beginnen.





Antwerp speelde lang geen topwedstrijd en dat lag heus niet alleen aan Gano. Maar toch. De kans die hij in minuut 55 tegen de lat trapte: altijd binnen bij Mbokani. 0-1 en meer dan waarschijnlijk drie punten mee naar Antwerpen. Nu ontsnapte de Great Old pas in de extra tijd aan een nederlaag.

Mbokani is intussen 34, maar zijn statistieken zijn fenomenaal. Negentien doelpunten en negen assists in 26 wedstrijden. Veertien rozen in negentien competitiewedstrijden.

0,74 goal per wedstrijd. Enkel Moeskroen-revelatie Stipe Perica doet met zes doelpunten in acht wedstrijden (0,75) nog een fractie beter. Maar die mag uiteraard niet met een stier op zijn rug spelen.

Mbokani speelde dit jaar al 26 wedstrijden, maar zal er tot in de play-offs wedstrijd na wedstrijd moeten staan om Antwerp écht te laten meespelen bovenin. In de negentien competiewedstrijden die hij speelde, verzamelde hij 1697 minuten. Dat komt neer op een gemiddelde van... 89,3 minuten per match. Mbokani is te belangrijk om te wisselen.