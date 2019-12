Gent-coach Thorup: "Het wordt een veldslag in Luik: er kan daar veel gebeuren"

Na Club Brugge zondag, speelt AA Gent donderdag al een nieuwe topper. Op het veld van Standard.

Gent-coach Jess Thorup blikte al eens vooruit op de clubsite: "We staan voor onze laatste match van het jaar. Het wordt een veldslag. Het veld van Standard heeft -net als het onze- gedurende de laatste matchen afgezien. Het wordt dus knokken donderdag.”

“Ik hoop dat we de match goed kunnen afsluiten en zo kunnen terugblikken op een goed seizoen tot nog toe. We staan een ronde verder in Europa en kunnen misschien tweede of derde eindigen in de competitie voor de break, daarvoor hadden we bij de start van het seizoen getekend."

"Als je op Standard gaat spelen, moet je op alles voorbereid zijn. Er kan daar veel gebeuren. Mentaal moet je dus sterk in de schoenen staan. De omstandigheden buiten het spel moet je van je af kunnen zetten.”

“Het wordt dus een kwestie van focus, maar ik denk dat dat geen probleem zal zijn. Zondag, in de thuiswedstrijd tegen Brugge, zag ik hoe iedereen voor elkaar vocht. Niemand klaagde als hij eens een sprintje meer moest trekken. Die gedrevenheid en focus wil ik donderdag opnieuw zien."

Thorup kreeg ook de vraag wie hij het meest als uitdager ziet in de strijd om de eerste plaatsen. "De vraag is niet wie, maar wie niet. Heel wat teams staan dicht op elkaar. Standard en Antwerp staan het dichtst, maar Charleroi en Zulte-Waregem kunnen de verrassingen zijn dit seizoen. Ook Genk en Anderlecht doen nog mee. Je mag niemand onderschatten in deze competitie."