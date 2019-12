"Kompany heeft de sleutels gekregen, maar Coucke kan op een bepaald moment zijn bos terugvragen"

Het is niet allemaal peis en vree binnen Anderlecht zoals de club wil laten uitschijnen. Dat zei Peter Vandenbempt gisteren in Extra Time. "Marc Coucke raakt wat geïsoleerd." Er komen inderdaad signalen dat de voorzitter weinig aanhang heeft binnen zijn eigen club.

Maar Coucke is er de man niet naar om zich daardoor te laten afschrikken. "Er is ook onvrede bij bijvoorbeeld aandeelhouders", zegt Peter Vandenbempt. "Zij hebben een put van 27 miljoen euro gezien. Coucke schrijft die graag toe aan het verleden en het mislopen van Europees voetbal, maar dat is maar een deel van het verhaal."

"Er zijn inderdaad bressen geslagen in het verleden, maar hij heeft zelf ook al flink uitgegeven. De mensen die nog dolenthousiast waren op het moment dat hij gekomen is, zijn dat twee jaar later een heel stuk minder."

Zal Coucke de koers van Kompany blijven volgen of gaat hij ingrijpen? De ondernemer staat niet bekend om zijn geduld. "Hoe je het ook draait of keert: Coucke heeft na een half jaar project het recht om enigszins ontevreden te zijn. Er is flink geïnvesteerd in de zomer en hij heeft de sleutels aan Kompany gegeven, zoals hij dat zelf heeft gezegd. Maar hij kan op een bepaald moment wel overwegen om zijn bos terug te vragen of toch een paar sleutels."