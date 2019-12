De impact van Mignolet bij Club Brugge: "Dat is het verschil tussen een goeie doelman en een werelddoelman"

Club Brugge slikte in de competitie nog maar acht tegendoelpunten. Een historisch record na 20 speeldagen. Blauw-zwart investeerde afgelopen zomer zwaar, maar krijgt er enorm veel voor terug.

Club overwoog met Ethan Horvath door te gaan, maar zag toen een mogelijkheid om Simon Mignolet te halen. Lang twijfelden ze niet en dat rendeert nu. "Het is misschien raar om te zeggen, maar eigenlijk vond ik dat Horvath het in die matchen goed had gedaan”, zegt Philippe Vande Walle in Het Nieuwsblad.

De Amerikaan had zijn blunders van vorig seizoen achter zich gelaten, maar... “Horvath was als jonge doelman aan het komen. Dat groeiproces was al begonnen in de play-offs van vorig jaar. Alleen kan je een buitenkans als Simon Mignolet niet laten schieten. Het verschil tussen een goeie doelman en een werelddoelman is dat een topdoelman één keer in actie moet komen in een wedstrijd en die bal dan ook pakt. Dat is een groot verschil met andere doelmannen, die vaker reddingen doen, maar ook vaker worden geklopt.”