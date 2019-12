Mevrouw Icardi is duidelijk geen fan van Romelu Lukaku: "Hij scoorde niet eens in de CL"

Romelu Lukaku is de nieuwe held bij Inter. Niemand spreekt nog over Mauro Icardi, zijn voorganger, die met ruzie uit Milaan vertrok. Maar mevrouw Icardi, Wanda Nara, is een 'specialleke' en moest uiteraard nog even uithalen.

Icardi werd door Inter uitgeleend aan PSG omdat er geen akkoord kwam over het nieuwe contract van de spits. Nara is zelf de manager van haar man en heeft uiteraard geen goed woord meer over voor Inter. En blijkbaar ook niet voor Lukaku. Lukaku werd besproken in het tv-programma 'Tiki Taka', waar Nara ook aanwezig was. "De vorige nummer 9 van Inter heeft 'slechts' 150 keer gescoord voor Inter. Het zou goed zijn om Lukaku eens te zien in de belangrijke matchen. In de Champions League heeft hij niet eens gescoord. De enige echte toegevoegde waarde bij Inter komt van Conte." Big Rom scoorde echter wel degelijk in de Champions League. Hij potte twee goals tegen Slavia Praag.