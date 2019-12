Eden Hazard wees Bayern München om wel heel bizarre reden af

Eden Hazard verliet Chelsea voor een avontuur bij Real Madrid. Real was zeker niet de enige topclub die interesse had in de aanvoerder van de Rode Duivels. Onder meer Rekordmeister Bayern München wilde Hazard naar de Allianz Arena. Daar bedankte onze landgenoot echter vriendelijk voor.

Het is Rob Green, die het voorbije seizoen derde doelman van Chelsea was, die in een gesprek met The Athletic dieper ingaat op de transfersoap van Eden Hazard vorige zomer. Onder meer Bayern München was geïnteresseerd in Hazard, maar dat was onder geen beding een optie voor onze landgenoot, aldus Green.

"Eden sloot een overgang naar Bayern onmiddellijk uit. Hij zei dat hij niet naar Duitsland zou gaan, omdat zijn broer er speelde. Hij wilde dat zijn broer er bekend zou staan als Thorgan Hazard en niet als 'de broer van'."

"Je kan het arrogant vinden, maar ik vond het een heel mooie geste", besluit de ex-doelman van onder meer West Ham en QPR, die deze zomer zijn handschoenen aan de wilgen hing.