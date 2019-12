Hannes Wolf selecteert dezelfde 20 namen, veranderingen in de basiself?

Racing Genk ontvangt donderdagmiddag Eupen voor de laatste partij van 2019. De landskampioen moet de drie punten thuis houden om de kansen op PO I niet te hypothekeren.

Genk-trainer Hannes Wolf liet al weten dat hij allerminst tevreden was met wat zijn team liet zien in de met 2-0 verloren partij tegen Anderlecht. Vanmiddag maakte de club via Twitter de wedstrijdselectie bekend voor de thuismatch tegen Eupen. De Duitser selecteerde dezelfde twintig namen als vorige week.

Het is echter niet ondenkbaar dat Wolf enkele wissels in zijn basiself zal doorvoeren voor deze belangrijke thuiswedstrijd. Zo zat Samatta de voorbije twee wedstrijden op de bank, maar alles wijst erop dat de Tanzaniaan tegen terug Eupen vanaf het begin zal mogen aantreden.

Genk staat momenteel op een achtste plaats, met drie punten achter op Zulte Waregem, dat de top 6 afsluit. Met andere woorden: Genk kan zich met het oog op de race om PO I geen puntenverlies veroorloven in een thuiswedstrijd tegen Eupen. Evident wordt dit echter niet: de Pandas hielden Club Brugge in Jan Breydel in bedwang en onlangs moesten ze zich pas in de slotfase gewonnen geven op bezoek bij Antwerp, na een klasseflits van Refaelov.