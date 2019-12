🎥 38 jaar, maar toch nog een contractverlenging voor Joaquin

De fans van Real Betis hadden tranen in hun ogen voordat ze het goede nieuws hoorden: hun vleugelspeler zal niet stoppen.

Het was via een video op social media dat Real Betis het nieuws aankondigde. De 38-jarige vleugelspeler werd verondersteld zijn pensioen aan te kondigen aan het einde van het seizoen, omdat hij zijn spullen aan het inpakken was voordat hij over het stadion vloog in een helikopter.

Maar het was geënsceneerd om de contractverlenging van de veteraan aan te kondigen. De voormalige speler van Valencia en Fiorentina, scoorden eerder deze maand een hattrick in een 3-2 overwinning op Bilbao en wordt op handen gedragen door de supporters van Real Betis.

Het contract van Joaquin is verlengd tot juni 2021. De kapitein blijft dus aan het roer.