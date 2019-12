🎥 Omkoping of gewoon onkunde? Deze ref fluit nooit nog wedstrijd na vier opmerkelijke strafschoppen

Je hebt zo van die dagen... In de Marokkaanse eerste afdeling van het voetbal zal scheidsrechter Hicham Tiazi zich zijn laatste partij nog lang herinneren. De ref wordt levenslang geschorst nadat hij vier strafschoppen floot.

Hicham Tiazi is door de Marokkaanse voetbalbond FRMF levenslang geschorst. De scheidsrechter ging in de partij tussen Olympique Khouribga en Athletic Youssoufia Berrechid vier keer onfortuinlijk in de fout bij vier strafschopfases. Wat vooral opviel, was dat het vrij verdacht was.

Er is hoe dan ook geen VAR in Marokko. Anders zal de scheidsrechter ongetwijfeld zijn bijgestaan. Maar nu betekenden de vier strafschoppen het einde van zijn loopbaan als ref in Marokko. Of het effectief blunders waren of het bewuste inmenging was, is nog niet duidelijk.

Khourigba won de partij met 4-1. Reda El Hajhouj scoorde drie keer vanaf elf meter voor Khouribga. Berrechid kwam na elf minuten op voorsprong via... een elfmeter. Een kleine tien minuten na rust zorgde Khalid Serroukh voor de 4-1-eindstand.