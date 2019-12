Dries Mertens heeft bod van Duitse topclub overwogen, maar naast zich neergelegd

Dries Mertens had contacten met Borussia Dortmund. De Rode Duivel zou volgende zomer transfervrij kunnen vertrekken naar de Duitse topclub, maar hij zou graag zijn contract verlengen bij Napoli.

Volgens La Gazzetta Dello Sport wil Dortmund Mertens er zeer graag bij. De Rode Duivel kan volgende zomer transfervrij tekenen, omdat zijn contract dan afloopt bij Napoli. Volgens de Italiaanse krant zijn er al contacten geweest tussen Mertens en Dortmund. Hij zou dus ploegmaat van Witsel en Hazard kunnen worden.

Toch zou de Rode Duivel liever bij Napoli blijven. Er zou ook een nieuw contract klaarliggen bij de Italiaanse club. Voorzitter De Laurentiis heeft een contract van twee extra seizoenen aan dezelfde voorwaarden voorgesteld, aldus Het Nieuwsblad.

Inter

Dortmund is niet de enige ploeg met interesse in Mertens. Ook Inter zou de Rode Duivel graag inlijven. Deze winter zal een transfer naar Inter alvast niet gebeuren, want door een clausule in zijn contract kan Mertens niet naar een andere Italiaanse club in januari.