Na vijf jaar opnieuw kerstvoetbal voor Thibaut Peyre, maar met de glimlach: "Al snap ik anderen wel"

Het werd een topjaar voor Thibaut Peyre. Toen hij in januari aankwam bij KV Mechelen, gaven weinigen hem kans op slagen, nu is hij de onbetwiste nummer één in de Mechelse defensie en is hij hongerig naar meer.

"De beker winnen, dat is voor mij het moment van het afgelopen jaar. Ik ben maar een 'kleine' voetballer. Dan is een beker op je palmares zien staan, iets heel mooi. Al waren die promotiefinales ook wel geweldig. 2019 was een fantastisch jaar", zegt Peyre aan Het Nieuwsblad.

"Hopelijk komt er in 2020 nog een plek in Play-off 1 bij. De coach heeft ons geprikkeld door beelden te tonen van volle stadions in Play-off 1, maar ook van de lege in Play-off 2. Nu willen we nog meer winnen op Moeskroen om te blijven meedoen."

Voor velen is kerstvoetbal iets wat moet, maar niet voor de 27-jarige verdediger. "In 2014 verloor ik met Moeskroen in Mechelen. Mij stoort die Boxing Day niet. Voor families is het een fijn gegeven. Al snap ik wel dat andere buitenlandse spelers liever bij hun familie zijn nu."