Spelers van Zulte Waregem hopen op nieuwe stunt in Jan Breydel: "We moeten wakker zijn tegen de toekomstige kampioen"

Nog een keer alles geven en de eersteklassers krijgen hun welverdiende rust. Voor Zulte Waregem wordt het een loodzware klus, want Essevee trekt voor de laatste match van het jaar naar het Jan Breydelstadion van koploper Club Brugge.

Zulte Waregem hoopt als zesde in de stand het nieuwe jaar in te gaan, maar dan heeft het wel een goed resultaat nodig tegen Club Brugge. "We zullen wakker moeten zijn, want Club Brugge is de toekomstige kampioen van dit seizoen", aldus Sammy Bossut bij Sporza.

Winnen op Jan Breydel zou een ware stunt zijn, maar de manschappen van Francky Dury kunnen moed putten uit het resultaat van vorig jaar. Toen werd het 1-3 voor Zulte Waregem. "Het wordt een enorme uitdaging. Vorig jaar hebben we daar drie punten gepakt. We zullen dat nu opnieuw proberen, maar het wordt niet makkelijk", klonk Davy De Fauw strijdvaardig.