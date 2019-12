De Bruyne en Dendoncker aan de aftrap bij Manchester City en Wolverhampton

Vanavond staat de laatste wedstrijd van de 19de speeldag in de Premier League op het programma. Manchester City moet een lastige verplaatsing tot een goed einde brengen, want ze spelen op het veld van Wolverhampton.

Bij Manchester City is er uiteraard een plaats in de basis voor Kevin De Bruyne. De Rode Duivel is de laatste tijd in vorm en hij moet de Engelse topclub vandaag op sleeptouw nemen tegen Wolverhampton. Aguero start voor het eerst terug in de basis sinds zijn blessure.

Bij de thuisploeg hopen ze op een stunt tegen Manchester City en daarbij rekenen ze onder andere op Leander Dendoncker. Hij zou mee centraal achterin spelen. Bij een zege kan Wolverhampton naar de vijfde plaats klimmen.