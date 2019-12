KV Mechelen oefent deze winter tegen Bornauw en Nederlandse topper

KV Mechelen won donderdag op het veld van Moeskroen en blijft zo in de running voor PO I. Zo werd 2019 een absoluut boerenjaar voor Malinwa, met de titel in 1B, de Bekerwinst en een knappe terugkeer op het hoogste niveau.

De spelers en staf van Mechelen maken zich nu dus op voor enkele dagen welverdiende rust. Op zondag 5 januari vertrekken ze alweer naar Oliva (Spanje) voor een winterstage.

Vanmiddag maakte KV Mechelen al twee interessante tegenstanders bekend. Zo spelen ze op 7 januari tegen Keulen. De ploeg van Bornauw en Verstraete staat momenteel op een vijftiende plaats in de Bundesliga, net boven de degradatiestreep.

Drie dagen later neemt Malinwa het op tegen AZ. De ploeg uit Alkmaar doet het ronduit fantastisch dit seizoen. Ze plaatsten zich voor de volgende ronde in de Europa League en ook in eigen land doet de club van onze landgenoot Wuytens het meer dan behoorlijk: met een achterstand van drie punten zijn ze het enige team dat Ajax het vuur aan de schenen legt.