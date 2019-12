Sensationele wedstrijd in Engeland! Manchester City stond 0-2 voor, maar verliest alsnog van Wolverhampton

Wolverhampton heeft deze avond voor een serieuze stunt gezorgd. Ze stonden 0-2 achter tegen Manchester City, maar ze konden alsnog met 3-2 winnen dankzij doelpunten van Traore, Jiménez en Doherty.

De wedstrijd begon zeer slecht voor Manchester City, want Ederson kreeg een rode kaart na een fout op Jota. Toch kwam City met tien man 0-1 voor na een penaltydoelpunt van Sterling. Net na de rust scoorde Sterling zelfs zijn tweede van de avond.

Manchester City was dus aan een sterke wedstrijd bezig met tien man, maar ze konden het niet volhouden. Net voor het uur zorgde Adama Traore voor de 1-2 en in de 82ste minuut werd het zelfs 2-2 via Jiménez. In het absolute slot kon Wolverhampton alsnog de drie punten thuishouden dankzij een doelpunt van Doherty: 3-2.

Door deze nederlaag is het verschil tussen Liverpool en Manchester City nu 14 punten. Leicester City staat op de tweede plaats met een achterstand van 13 punten op Liverpool. De titelstrijd lijkt dus al voorbij.