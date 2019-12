Christoph Daum over zijn passage bij Club Brugge: "Het was een fout van mij om te vertrekken"

In november 2011 volgde de Duitser Christoph Daum de ontslagen Adrie Koster op. Daum deed het zeker niet slecht en loodste blauw-zwart naar de volgende ronde van de UEFA Europa League en de tweede plaats in het klassement.

De intussen 66-jarige Duitser volgt Club Brugge nog steeds en is onder de indruk van de prestaties, maar heeft ook spijt dat hij de club verliet: "Het was echt een hele grote fout van mij om Club Brugge te verlaten. Anders was Club misschien nog vroeger in een dominante positie gekomen in België. Ik heb nu spijt dat ik het engagement zelf beëindigd heb", vertelde hij in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

De ex-coach van onder meer Besiktas en Stuttgart kreeg nochtans de kans om aan boord te blijven: "Er speelden toen verschillende zaken die mij deden besluiten om toch te vertrekken. Ik zag toen al dat voorzitter Bart Verhaeghe bezig was met de club te moderniseren. Hij heeft Club Brugge echt een andere dimensie gegeven."