Dylan De Belder over rest van het seizoen en persoonlijke toekomst: "Er is nog heel veel mogelijk"

Het is nog niet het seizoen van Dylan De Belder geweest. In de openingswedstrijd tegen Standard viel de aanvaller uit met een blessure en hij is pas sinds enkele weken weer wedstrijdfit.

Dylan De Belder kon Cercle Brugge door die blessure nog niet echt helpen dit seizoen, maar hij gelooft zeker nog in de goede afloop: "Er zijn nog heel veel punten te verdelen. Ik denk niet dat we de voorbije weken speelden als een ploeg die zeker gaat degraderen. Thuis tegen SV Zulte Waregem wonnen we en op het veld van Kortrijk waren we niet per se minder. Na de winterstop gaan we sterk uit de startblokken moeten schieten."

Cercle speelt in een iets ander systeem waardoor De Belder vaak van links komt: "We veranderen vaak van systeem waardoor we niet veel hebben aan een vaste centrumspits. De coach houdt ervan om met een 3-5-2 te spelen met backs die heel hoog meekomen. Het is dan ook belangrijk dat we allemaal onze defensieve taak goed opknappen."

Einde contract deze zomer

Net zoals bij zoveel spelers loopt het contract van Dylan De Belder komende zomer af. "Voor mijn blessure had ik een gesprek met de toenmalige sportief directeur François Vitali over mijn toekomst, maar er veranderde intussen heel veel. Er blijven nu nog vier maanden over en ik ga het beste van mezelf geven. Voorlopig lopen er nog geen onderhandelingen. Ik wil graag blijven, maar als dat niet kan dan volgt er wel een nieuwe uitdaging."