Revelatie van Gent kijkt met grote ogen naar ploegmaat: "Hij was zelfs niet honderd procent fit!"

Heeft AA Gent afgelopen zomer de beste koop van het jaar gedaan? Voor amper 1 miljoen euro haalden ze Elisha Owusu binnen. Sindsdien heeft die zich opgeworpen als de revelatie bij de Buffalo's. Vraag het maar aan de fans en spelers van Standard.

"Wanneer niet alleen de spelers, maar ook de supporters zich beginnen te enerveren, is dat het bewijs dat je niet slecht bezig bent", zei Owusu daarover lachend. "Het veld was een beetje een catastrofe, maar het ging nog voor mij. We hebben

Maar de grote lof ging uiteraard naar ploegmaat Sven Kums, die een bal heerlijk in doel trapte. "Die goal was ongelooflijk, ik heb er geen woorden voor. Als ik hem op training bezig zie, valt mijn mond wel vaker open. Ik geniet ervan om met hem te trainen én te spelen. Hij was zelfs niet eens honderd procent fit, dat is nog het meest indrukwekkende."