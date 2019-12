Interesse van Gent en Antwerp, maar wie is Frank Boya? Blok graniet met Hugo Broos als een van zijn mentors

Frank Boya is aan zijn derde seizoen bij Moeskroen bezig en wellicht ook zijn laatste. Zijn contract loopt binnen een half jaar af en enkele Belgische topclubs trekken aan zijn mouw. Als 'les Hurlus' nog iets aan hem willen verdienen, moeten ze hem deze winter laten gaan.

Moeskroen kocht Frank Boya in 2017 van 1860 Munchen voor een peulenschil. In zijn eerste jaar bij de Henegouwers viel hij vier keer in en kreeg hij één basisplek, maar een jaar later ontpopte hij zich tot basisspeler.

Dit jaar is hij nog steeds een onmisbare pion en heeft hij zich in de belangstelling van Gent en Antwerp gespeeld. We legden ons oor te luister bij Pierre Ghislain, onze man die Moeskroen volgt, en hij vertelde ons wat meer over de 23-jarige Kameroener.

1. Blok beton

"Frank Boya is eerst en vooral een brok graniet. Hij is 1m90 en verliest nooit een duel, waar op het veld hij ook staat."

2. Polyvalent

"Inderdaad, 'waar hij ook staat'. Zijn beste positie is op het middenveld, maar hij kan ook depanneren als centrale verdediger."

3. Bal aan de voet

"Zijn fysiek is misschien zijn sterkste troefkaart, maar met de bal aan de voet toont hij ook vaak zijn kunnen. Voor een nummer 6 is zijn techniek zeker niet verkeerd."

4. Hugo Broos

"Het leuk weetje is dat Boya Hugo Broos als een van zijn mentors beschouwt. Onder Broos won Kameroen de Africa Cup in 2017 en Boya zat ook in die selectie - zonder een minuut te spelen. Het is volgens Boya een van de eerste trainers die in hem geloofde."

5. Impulsief

Een van zijn minpuntjes is dat hij veel kaarten pakt. Dit jaar zit hij aan zes gele en verspreid over zijn carrière bij Moeskroen werd hij al drie keer uitgesloten met twee gele kaarten. Het "komt misschien ook door zijn sterke fysieke voorkomen."