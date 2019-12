Diagne komt terug op het penaltydebacle: "Ik ging niet trappen, maar de 'tweede kapitein zei me dat hij te nerveus was"

Er is al veel inkt gevloeid over de gemiste penalty van Mbaye Diagne in de Champions League. Inmiddels is de Senegalese spits in zijn thuisland en deed hij nog eens zijn verhaal.

Invaller Mbaye Diagne versierde bij een 1-0 stand voor PSG een strafschop. In plaats van de bal aan Hans Vanaken, de vaste penaltygever, te laten, eiste hij het leer zelf op en schoot hij op Keylor Navas. Het was voorlopig zijn laatste wapenfeit voor Club Brugge en het ziet er niet naar uit dat hij nog een toekomst heeft bij blauw-zwart. Tijdens de winterstop is Diagne naar Senegal gereisd en stond hij de pers te woord. Daar kwam hij nog eens terug op zijn misser. "Ik heb hem gecreëerd. Ik zou hem eerst niet nemen, maar de tweede kapitein (Hans Vanaken, nvdr.) zei me dat hij te zenuwachtig was om te trappen. Daarom trapte ik. In Senegal heb ik er nog nooit een gemist. Ik heb niet opzettelijk gemist", citeerde Het Belang van Limburg de Senegalees.