Real Sociedad reageert op aanhoudende geruchten: "Ödegaard gaat naar Manchester City"

Real Sociedad heeft met een kwinkslag gereageerd op de geruchten dat het Noors supertalent Martin Ödegaard terugkeert naar Real Madrid. Ze brachten op 'de Dag van de Onschuldige Kinderen' een statement naar buiten dat hij vertrekt naar Manchester City. Dat behoeft natuurlijk wat meer uitleg...

"Real Sociedad heeft een akkoord bereikt met Manchester City over de huur van Martin Ødegaard. De speler blijft tot het einde van het seizoen bij Manchester City. De Txuri-Urdin wil Martin bedanken en waardering uitspreken voor zijn werk. Hij heeft een geweldige professionaliteit, toewijding en loyaliteit getoond en we wensen hem het beste voor de toekomst. We zijn geforceerd deze moeilijke beslissing te nemen om de komende zes maanden speculaties uit de media te voorkomen. Wat een opluchting!", klinkt het bij de Baskische club.

Een grap voor El Día de los Santos Inocentes. Vergelijkbaar met 1 april bij ons. Zo willen ze reageren op de constante geruchten dat Real Madrid Ödegaard zal terugroepen omwille van zijn sterke prestaties.