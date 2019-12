Tottenham doet slechte zaak in strijd om Europese tickets, Kane blijft in het spoor van Aguero

Mario Vrancic had de thuisploeg na een kwartier op voorsprong gebracht. Christian Eriksen zette kort voor het uur een vrije trap om: 1-1.

Toch kwamen The Canaries opnieuw op voorsprong. Serge Aurier verschalkte zijn eigen doelman. Na ingrijpen van… Toby Alderweireld.

Tien minuten voor tijd zorgde Harry Kane alsnog voor de 2-2. Doelpunt 136 voor de Brit in de Premier League. Tottenham staat zo vijfde in de Premier League. het telt amper vijf punten meer dan nummer negen Crystal Palace.

136 - Only Alan Shearer (145) and Sergio Aguero (138) have scored more Premier League goals in their first 200 appearances in the competition than Harry Kane (136). Bagsman. pic.twitter.com/iNWHVIZehW