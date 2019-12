🎥 Club Brugge blijft speuren op Afrikaanse markt: 'Bod van 1,9M euro naar de prullenmand verwezen'

Zo is het terecht gekomen bij een Afrikaanse winger van 26 jaar: Thembinkosi Lorch. De kwieke winger van 1m66 komt uit voor Orlando Pirates en werd verkozen tot beste speler van de Zuid-Afrikaanse competitie in 2019.

Volgens Best Choice Sports zou blauw-zwart zelfs al een bod van 2,1 miljoen dollar (1,88M euro) hebben uitgebracht op Lorch, maar dat was niet overtuigend genoeg voor Orlando Pirates.

Orlando Pirates rejected a R30 million ($2.1 million) offer for Thembinkosi Lorch from Belgian club, Club Brugge. He won the awards for the 2019 South African Player of the Season and SA Players' Player of the Season. pic.twitter.com/fjw2uc6M7h