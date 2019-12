Beter gebruik van de VAR? Uiteraard, millimeterwerk is voor chirurgen en schrijnwerkers, niet voor arbiters

Naar verluidt heeft zowat iedere profclub de brief die Cercle Brugge gisteren lanceerde over de VAR op luid gejuich onthaald. Iedereen leeft zowat met hetzelfde gevoel. En dat wil toch wel wat zeggen in de verzameling profclubs die over zowat alles verdeeld zijn.

Dat Cercle het initiatief neemt, hoeft niet te verbazen. Zij staan met zes punten achterstand helemaal laatste en hebben weinig te verliezen. Geen andere club zou het in zijn hoofd halen om - je weet maar nooit - het scheidsrechtersgilde tegen zich in het harnas te jagen. Maar er zit wel een hele grond van waarheid in.

Dat Cercle 67 procent van de VAR-beslissingen tegen zich kreeg, kunnen we nog ergens plaatsen. Dat kan gewoon toeval zijn. Als je in de positie van de Vereniging zit, zit je meteen ook in de hoek waar de klappen vallen. Maar er stonden heel wat logische zaken in die brief.

Consequentie

De oproep tot meer consequentie bijvoorbeeld. Nu waren we begin dit seizoen zelf uitgenodigd op de trainingssessies van de VAR en zagen we hoe er gehamerd werd om bij elke fase op dezelfde manier te oordelen. Dat werd gedaan met videovoorbeelden. Het grote probleem is dat in het voetbal geen twee fases hetzelfde zijn. Dat er altijd factoren zijn die het net iets anders maken.

Maar er moet een lijn inzitten, ook in de bestraffing. Het kan niet dat KV Mechelen na de winterstop Rob Schoofs moet missen tegen Standard omdat die een bal na het fluitsignaal in doel schoot. Dat terwijl de Rouches wel Mehdi Carcela mogen opstellen nadat die wegkwam met twee toch wel vrij zware overtredingen.

Discussie

Er wordt ook gepleit om het begrip 'clear error' te verduidelijken. Laten we het daar allemaal over eens zijn: een duidelijkere omlijning mag wel. Ons werd op datzelfde seminarie met de refs op het hart gedrukt dat als je er tien camerastandpunten en minutenlang voor nodig hebt om tot een conclusie te komen, het geen clear error is.

Het neemt de flow van het spel toch ook wel wat weg. Net als in Engeland vraagt men nu in België voor een beter gebruik van het systeem. Trouwens, als buitenspel niet met het blote oog te zien is na het trekken van één lijn... Laat het dan gewoon zo. In de huiskamer of op de tribunes gaat ook niemand dat gezien hebben hoor. Als je er een microscoop moet bijhalen, gaat de 'clear' gewoon het raam uit. Gaat er discussie zijn? Ja misschien wel, maar niet over de integriteit van de refs. Millimeterwerk is voor chirurgen en schrijnwerkers, niet voor arbiters.