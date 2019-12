Courtois weet waarom hij zoveel kritiek kreeg in het begin: "Zijn vertrek heeft me geholpen"

Thibaut Courtois heeft alle kritiek doen verstommen bij Real Madrid. Het was trouwens opmerkelijk dat dat nodig was, maar daar zijn zo redenen voor. De nummer 1 van de Rode Duivels ging er dieper op in.

De Spaanse pers heeft intussen zijn kar gekeerd en dat heeft volgens Courtois veel te maken met het vertrek van Keylor Navas. En hij zou wel eens gelijk kunnen hebben, want de Costa Ricaan had een goeie band met de Spaanse pers en werd telkens opgehemeld, terwijl ze Courtois uit de ploeg leken te willen schrijven.

“Dat is het leven”, vertelt Courtois bij Marca. “Met sommigen heb je een betere band. Navas was een ploegmaat en er was altijd een goed contact tussen ons. Maar het feit dat hij hier niet meer is, heeft mij wel geholpen.”

“De buitenwereld voert nu minder dat debat. Binnen de club waren we twee keepers die goed trainden en de concurrentie aangingen, zoals dat momenteel het geval is met Areola. Hij is een geweldige keeper. Wat ik elke dag op training moet tonen, is niet veranderd. Maar er is minder discussie buiten de club.”