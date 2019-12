Interview Alex Czerniatynski is duidelijk: "Ze blijven een titelkandidaat"

Standard zit al aan zes wedstrijden zonder overwinning en ging ook in eigen huis tegen AA Gent onderuit. En toch is alles nog mogelijk in 2020.

Moeskroen (2-2), Arsenal (2-2), Anderlecht (1-1), Antwerp (1-3 in de Beker van België), Waasland-Beveren (2-1 verlies) en dan ook de thuisnederlaag tegen AA Gent: sinds 4 december won Standard geen wedstrijd meer. Titelkandidaat Ondanks die slechte reeks is Alex Czerniatynski niet ongerust: "Ze hebben te maken gekregen met vele geblesseerden en geschorsten in de maand december. Dan is het met de vele wedstrijden die elkaar snel opvolgen niet makkelijk." De gewezen spits van de Rouches blijft echter hoopvol richting de toekomst: "Ze hadden ook wat pech, dat kan gebeuren in een seizoen. We moeten het niet dramatiseren, voor mij blijven ze een serieuze kandidaat voor de titel."