Zucht van opluchting? 'Coucke doet dan toch water in de wijn in stadiondossier KV Oostende'

Marc Coucke en KV Oostende? Dat leek niet meer goed te komen. Maar zie: de eindejaarsperiode zou alsnog voor een positieve noot hebben gezorgd.

Zo zou Marc Coucke de huurprijs van de tribune in de Versluys Arena alsnog laten zakken. Of eerder de huur meer spreiden in de tijd. Dat weet alvast Het Laatste Nieuws te melden.

Huurprijs

Op die manier zou KV Oostende iets meer financiële armslag halen om in het voorjaar een licentie te kunnen halen voor volgend seizoen.

Enkele weken geleden was er in Oostende nog een conflict tussen Coucke en KVO-voorzitter Dierckens, maar nu lijkt er dus toch een vergelijk gevonden over de huurprijs. De KVO-voorzitter wil in januari verder zoeken naar nieuwe investeerders.