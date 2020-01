🎥 Thomas Vermaelen heeft meteen een prijs beet, eerste doelpunt van 2020 is knullige owngoal

Het jaar 2020 is officieel begonnen. En dus was het ook uitkijken naar de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar.

Dat was er eentje in Japan, en dat is overigens ook niet voor het eerst. Naar jaarlijkse traditie keken we even waar de eerste goals van het nieuwe jaar vielen.

El primer gol oficial del año 2020 y el primer gol del nuevo estadio olímpico de Tokyo...un gol en própia puerta de Tomoya Inukai de Kashima Antlers en la final de la Copa del Emperador japonesa. pic.twitter.com/tFu7Sl7oI3 — Toni Padilla (@Toni_Padilla) January 1, 2020

Vissel Kobe won de finale van de Emperor Cup met 2-0 van Kawashima Antlers. Een owngoal en een goaltje van Fujimoto zorgden voor het verschil.

Het levert onder meer Iniesta en Vermaelen meteen ook de eerste prijs van het jaar 2020 op. Eentje waarin ook het EK nog in de prijzenkast van de Rode Duivel komt te staan?