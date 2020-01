De transfermarkt is open: wanneer sluit ze in Europa en elders?

Nieuw jaar, nieuwe mercato: De transfermarkt is open of staat op het punt om open te gaan in heel Europa en daarbuiten. Hier zijn de data van de wintermercato!

De transfermarkt is officieel geopend in België, maar ook in Frankrijk, Duitsland en Engeland. Het gaat morgen pas open in Italië en Spanje, op 3 januari in Portugal en Rusland, en op 4 januari in Turkije. Ze zullen allemaal sluiten op 31 januari, behalve in Portugal (2 februari) en China (28 februari). Verwacht wordt echter dat de transfers naar China beperkt zullen zijn, gezien het nieuwe salarisplafond in de Super League.

Frankrijk: 1 tot 31 januari

Duitsland : 1 tot 31 januari

Groot-Brittannië : 1 tot 31 januari

België : 1 tot 31 januari

Spanje : 2 tot 31 januari

Italië : 2 tot 31 januari

Portugal : 3 januari tot 2 februari

Rusland : 3 tot 31 januari

Turkije : 4 tot 31 januari

China : 1 januari tot 28 februari