Klopp over concurrent van Origi: "Als hij speelt zoals hij tegen ons voetbalde..."

Takumi Minamino is neergestreken in Liverpool. The Reds betaalden zo'n tien miljoen euro om hem weg te halen bij RB Salzburg.

Donderdag zal de nieuwe concurrent van Divock Origi nog niet spelen, maar het zal niet lang duren vooraleer hij debuteert. “Ik heb gisteren even met hem gesproken”, vertelde coach Jürgen Klopp op de clubsite. “Ik vertelde hem dat ik blij was dat hij voor ons heeft gekozen.” “Ik wil hem bij ons zien spelen zoals hij dat ook tegen ons deed in de Champions League: vol vertrouwen. We zien wel wanneer we hem een eerste keer kunnen gebruiken.” Dit bericht bekijken op Instagram Good morning, Reds 🙌🔴 #LFC #LiverpoolFC Een bericht gedeeld door Liverpool Football Club (@liverpoolfc) op 1 Jan 2020 om 12:40 (PST)





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Liverpool FC - Sheffield United live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (02/01).