Voetbal op Nieuwjaar: Enkele Engelse toppers om naar uit te kijken

Het is Nieuwjaarsdag en de meeste spelers en coaches uit de Jupiler Pro League zijn op vakantie. In de Premier League is daar geen tijd voor want op Nieuwjaar komen de meeste ploegen gewoon in actie.

De topper van de speeldag is die tussen Arsenal en Manchester United. De nieuwe Spaanse hoofdcoach van The Gunners Mikel Arteta kreeg tegen Bournemouth de tijd om er even in te komen, maar thuis tegen Manchester United staat er meteen een eerste topper op het programma. Man U won op donderdag met 4-1 van Newcastle United en maakte bij momenten echt wel indruk. Arsenal staat in het klassement slechts elfde en kan een overwinning in een topper echt wel eens gebruiken.

Het is wel Chelsea dat om 13:30 aan begint op het veld van Brighton. The Blues verloren afgelopen donderdag verrassend van Southampton en zien Tottenham naderen tot op drie punten in de stand.